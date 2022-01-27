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Antalya'da 29 Yıl Sonra Kar

DailyMotion.com - Güncel

Türkiye'de kar yağışı yaşanan kentler arasında bu kez Antalya da var. Kar yağışı, güneşli havası ve sahilleriyle ünlü Antalya için 29 yıl sonra bir ilk. Başta çocuklar olmak üzere birçok Antalyalı karın tadını çıkardı.

ANTALYA (DailyMotion.com) - Türkiye'de kar yağışı yaşanan kentler arasında bu kez Antalya da var. Kar yağışı, güneşli havası ve sahilleriyle ünlü Antalya için 29 yıl sonra bir ilk. Başta çocuklar olmak üzere birçok Antalyalı karın tadını çıkardı

DailyMotion.com - Güncel

Türkiye, Antalya, kar, Güncel, Haber

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