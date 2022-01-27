Antalya'da 29 Yıl Sonra Kar

ANTALYA (DailyMotion.com) - Türkiye'de kar yağışı yaşanan kentler arasında bu kez Antalya da var. Kar yağışı, güneşli havası ve sahilleriyle ünlü Antalya için 29 yıl sonra bir ilk. Başta çocuklar olmak üzere birçok Antalyalı karın tadını çıkardı

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