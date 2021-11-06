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Antalya'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 29 düzensiz göçmen yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya ilçesi İncekum Mahallesi bölgesinden göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine İncekum Jandarma Komutanlığı ve GKİT Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İncekum Liman mevkiinde deniz kıyısında yapılan kontroller esnasında, 22 erkek, 1 kadın ve 3 çocuk olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya yanaşarak düzensiz göçmenleri almaya çalışan Zodyak tarzı bir tekne ekipleri fark ederek 4 düzensiz göçmen ile birlikte bölgeden uzaklaştı. Araştırmalar neticesinde, söz konusu teknenin aldığı Suriye uyruklu 1 kadın, 2 çocuk olmak üzere toplam 3 düzensiz göçmeni Serik ilçesi Belek Mahallesi bölgesi deniz kıyısına bırakarak kaçtığı tespit edildi. Meydana gelen olayda düzensiz göçmenlere kılavuzluk yapmak suretiyle organizatörlük yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu M.H, V.H. ve İ.C. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tekne ve kaptanı yakalama çalışmalarına devam ediliyor. Yakalanan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerin tamamlanmasına müteakip Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - ANTALYA

Antalya'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

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