Antalya'da 28 bin 875 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş kağıt ele geçirildi
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Antalya'da 28 bin 875 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş kağıt ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da 28 bin 875 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş kağıt ele geçirildi
09.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:16

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir ikamette şüpheli N.H'nin uyuşturucu madde depoladığı ve sattığı yönünde bilgiye ulaştı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 80 adet (10 cm x 10 cm) ve 325 adet (0,5 cm x 10 cm) ebatlarında sentetik kannobinoid (bonzai) emdirilmiş kağıt parçaları ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin toplamda 28 bin 875 kullanımlık doz olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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