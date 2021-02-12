Antalya'da 260 motosiklet ile 50 traktör sürücüsüne trafik kurallarını ihlalden ceza kesildi

Antalya'da havadan ve karadan yapılan trafik denetimlerinde 260 motosiklet ile 50 traktör sürücüsüne 165 bin 500 lira ceza uygulandı.

Antalya'da havadan ve karadan yapılan trafik denetimlerinde 260 motosiklet ile 50 traktör sürücüsüne 165 bin 500 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünden 110 personelin katılımıyla Antalya ve ilçelerinde motosiklet ve traktör sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Motosikletlerde, kask kullanımı, sürücü belgesi, traktörlerde koruma demiri, reflektör, ikaz lambaları ve diğer kurallara uyulup uyulmadığına bakıldı.

Drone ile havadan da yapılan kontrollerde 3 bin 350 motosiklet ile 225 traktör denetlendi. Kurallara uymayan 260 motosiklet ve 50 traktör sürücüsüne 165 bin 500 lira para cezası kesildi.

Eksikleri bulunan 86 araç trafikten men edildi.

Ayrıca, uygulama esnasında yapılan sorgularda çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun