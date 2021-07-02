Antalya'da 25 hektarlık ormanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da 25 hektarlık ormanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor

Antalya'da 25 hektarlık ormanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya ile Konya sınırındaki bölgede önceki gün çıkan ve 25 hektarlık alanda etkili olan orman yangını söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya ile Konya sınırındaki bölgede önceki gün çıkan ve 25 hektarlık alanda etkili olan orman yangını söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

30 Haziran Çarşamba günü Antalya'yı Konya'ya bağlayan Manavgat-Akseki karayolu Gündoğmuş Kavşağı Manayıt mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. 118 orman işçisi ile 4 helikopter, 23 arazöz ve 6 su tankeri ile yapılan yoğun çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Bölgede Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 personel, 2 arazöz, 2 su tankeri ve 2 acil müdahale aracı ile soğutma çalışmaları devam ediyor.

25 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü yangında yanan alanın gençlik sahası, çam ormanı ve makilik alan olduğu bildirildi. - ANTALYA

Antalya'da 25 hektarlık ormanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
Antalya'da 25 hektarlık ormanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
Antalya'da 25 hektarlık ormanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
Antalya'da 25 hektarlık ormanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
Antalya'da 25 hektarlık ormanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hukukçular Elmalı davasını değerlendirdi: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı
Hukukçular Elmalı davasını değerlendirdi: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı
Son dakika haber! Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Son dakika haber! Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Bahçede kilime sarılı şekilde bulunan kadını ne yaptılarsa uyandıramadılar
Bahçede kilime sarılı şekilde bulunan kadını ne yaptılarsa uyandıramadılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Kerem Kamışlı Ece Çeşmioğlu
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da 25 hektarlık ormanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:26:13. #1.14#

title