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Son Dakika | Antalya'da 238 polisle servis araçları ve okul çevrelerine denetim

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Son Dakika | Antalya'da 238 polisle servis araçları ve okul çevrelerine denetim

Son dakika gelişmesine göre "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında Antalya genelinde 238 polis memurunun katılımı ile denetim gerçekleştirildi.

ANTALYA (İHA) - "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında Antalya genelinde 238 polis memurunun katılımı ile denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, asayiş, çocuk, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, tem, trafik ve diğer birimlere bağlı 97 ekip ve 238 personel ile "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" adı altında il genelindeki 321 okul çevresinde parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kafe, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarının denetimi yapıldı. Umuma açık yerlerde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik ikişer saatlik dilimler halinde üç periyotta yapılan denetimde 20 internet oyun salonu, 11 futbolla ilgili oyun salonu, 28 kahvehane, 11 iddia bayii, 41 büfe, 91 park bahçe, 12 metruk bina, 120 okul servis aracı ve 198 diğer araçlar denetlendi.

Yapılan denetim sonucunda 1 kafeteryaya işlem yapıldı, bin 67 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Aranan bir kişiye işlem yapılırken, 22 araca diğer araca toplam 12 bin 83 lira cezai işlem uygulandı.

-İHA-

Son Dakika | Antalya'da 238 polisle servis araçları ve okul çevrelerine denetim

Son Dakika | Antalya'da 238 polisle servis araçları ve okul çevrelerine denetim

Son Dakika | Antalya'da 238 polisle servis araçları ve okul çevrelerine denetim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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