Antalya'da 233 litre sahte içki yakalandı - Haberler
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Antalya'da 233 litre sahte içki yakalandı

Antalya'da 233 litre sahte içki yakalandı
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin evinde 233 litre sahte içki ele geçirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin evinde 233 litre sahte içki ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, C.S'nin evinde sahte içki üretimi yaptığı istihbaratı üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Görevliler, şüpheli C.S'nin adresinde 233 litre sahte içki ele geçirdi.

C.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

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AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

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