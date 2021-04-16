Antalya'da 23 Nisan coşkusu başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, TBMM'nin açılışının 101. Yıldönümü ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı salgın nedeniyle vatandaşların evlerinde en coşkulu şekilde kutlaması için bu yıl da mobil konserler düzenliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, TBMM'nin açılışının 101. Yıldönümü ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı salgın nedeniyle vatandaşların evlerinde en coşkulu şekilde kutlaması için bu yıl da mobil konserler düzenliyor.

Konserler, animasyonlar

Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası üstü açık otobüsle Konyaaltı'ndan Kepez'e sokak sokak dolaşarak, marşlar ve şarkılar seslendirdi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan mobil konserler Antalyalılara 23 Nisan coşkusunu yaşatırken, vatandaşlara moral verdi. Pandemi nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar, yerel tiyatro sanatçıları, animasyon ekipleri çocuk ve vatandaşlarla buluştu.

Sokaklarda coşku

İlk gün Kepez, Duacı, Konyaaltı ve Muratpaşa'da gerçekleştirilen konserler büyük ilgi gördü.

Rengarenk süslenen Vosvos arabası ve mobil etkinlik otobüsü park, cadde ve sokaklarda çocuklarla buluştu. Konserler öncesi, Büyükşehir ekipleri çocuklara ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti. Bando, seslendirdiği marşlar ve şarkılarla vatandaşları şenlendirirken, animasyon ekipleri de pandemi koşulları çerçevesinde çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı hediyeler verdi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan mobil etkinlik aracı tüm ilçeleri dolaşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası konserlerine 23 Nisan Cuma gününe kadar ilçelerde de devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı