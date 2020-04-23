Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı (3) ÜRETİCİLER 23 NİSAN'I SERALARININ İÇİNDE KUTLADILARAntalya'nın Kumluca ilçesinde gün içinde seralarında çocuklarıyla birlikte çalışan çiftçiler gece de seraların işlerini takip etti.

ÜRETİCİLER 23 NİSAN'I SERALARININ İÇİNDE KUTLADILAR

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gün içinde seralarında çocuklarıyla birlikte çalışan çiftçiler gece de seraların işlerini takip etti. Seralarını bayrak ve Atatürk posterlerinin yanı sıra değişik sebze figürleriyle de süsleyen çiftçiler saat 21.00'i gösterdiğinde ise belediye hoparlöründen verilen siren sesiyle önce saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı seraların içinde okudu. Sera üreticilerine çocukları da eşlik etti.

Kasapçayırı Mahallesi'ndeki çiftçilerin kutlamasına mahalle muhtarı Arif Zorba da katıldı. Muhtar Arif Zorba, "Bu mahallenin muhtarıyım. Evimiz yakın. Komşularımızın gece gündüz hep bu serada. 23 Nisan 'ımızda bu serada. Sokağa çıkma yasağımızda bu serada. 23 Nisan'ı da bu serada kutluyoruz" dedi.'ÇOCUKLARIMIZA YEDİRMEDİĞİMİZİ ÇOCUKLARINIZA YEDİRMİYORUZ'Üretici Ertuğrul Acar, "Biz vatanımız, milletimiz için bu zor günlerde üretmeye devam ediyoruz. 23 Nisan da olsa diğer bayramlarımızda da gecemizde gündüzümüzde bu seraların içindeyiz. Tüm komşularımız herkes yoğun bir şekilde üretime devam etmektedir. Bizler bu seraların içinde büyüdük. Şimdi kendi çocuklarımızı da bu seraların içinde büyütüyoruz. Her şeyi dalından kopararak yiyorlar. Bu şekilde üretime devam ediyoruz. Gecemiz gündüzümüz yok çünkü üretim devam etmek zorunda. Gece sobası yanar. Sabah erkenden suyu verilmelidir. Gündüz vaktinde açılıp kapanmasına dikkat edilmelidir. Küçük bir çocuğa nasıl bakıyorsanız bu seraların üretimi bu şekildedir. Tamamen doğal biyolojik mücadeleyle süren bir üretim süreci vardır. Kendi çocuklarımıza yedirmediğimizi sizin çocuklarınıza yedirmiyoruz" diye konuştu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de "Üreticiyiz. Şu anda seranın içerisindeyiz. 23 Nisan'ı çocuklarımızla ve komşularımızla birlikte hep beraber seranın içerisinde kutladık. Tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Biz üretmeye devam ediyoruz. Siz evde kalın Türkiye'm" dedi.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

Kaynak: DHA