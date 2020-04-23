Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı (2) TENOR DEMİREL, BESTELEDİĞİ MARŞI KIZIYLA SESLENDİRDİAntalya Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Tenor Devrim Demirel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına özel bestelediği marşı, kızı 13 yaşındaki İrem'le birlikte balkonda seslendirdi.

TENOR DEMİREL, BESTELEDİĞİ MARŞI KIZIYLA SESLENDİRDİ

Antalya Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Tenor Devrim Demirel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına özel bestelediği marşı, kızı 13 yaşındaki İrem'le birlikte balkonda seslendirdi. Komşularının da eşlik ettiği performansta İrem Demirel, yan flütüyle marşı hem seslendirdi hem de çaldı. Tenor Devrim Demirel, bir sanatçı olarak bu güne özel mutlaka bir şeyler yapmak istediğini, dün akşam kızı İrem ile birlikte bu marşı hazırladıklarını ve çok eğlendiklerini söyledi. İrem Demirel de flütle marşı seslendirmenin çok keyif verdiğini ve kendisini çok şanslı hissettiğini dile getirdi. Devrim Demirel'in eşi Selen Demirel ise ilk defa böyle bir 23 Nisan kutladıklarını ve farklı bir anı olduğunu söyledi. Devrim Demirel'in eşi Selen Demirel ise ilk defa böyle bir 23 Nisan kutladıklarını ve farklı bir anı olduğunu söyledi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: DHA