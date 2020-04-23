Antalya'da 23 Nisan coşkusu, balkonlarda yaşandı
Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı (2)TENOR DEMİREL, BESTELEDİĞİ MARŞI KIZIYLA SESLENDİRDİAntalya Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Tenor Devrim Demirel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına özel bestelediği marşı, kızı 13 yaşındaki İrem'le birlikte...
23.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:20
Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı (2)
TENOR DEMİREL, BESTELEDİĞİ MARŞI KIZIYLA SESLENDİRDİ
Antalya Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Tenor Devrim Demirel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına özel bestelediği marşı, kızı 13 yaşındaki İrem'le birlikte balkonda seslendirdi.
Kaynak: DHA