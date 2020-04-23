Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı - Haberler
23 Nisan, Antalya, Güncel, Haber

Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antalya'da da coşkuyla kutlandı.

23.04.2020 22:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:16
Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antalya'da da coşkuyla kutlandı. Balkonlarına çıkan Antalyalılar, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu. Kutlamalar sırasında havai fişekler atıldı, meşaleler yakıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarında kutladı. Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan sitelerde vatandaşlar, saat 21.00'de hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Bir vatandaşın balkonuna kurduğu müzik sistemi sayesinde binlerce kişi aynı anda İstiklal Marşı'nı okurken, marşın sonrasında ise çalan şarkılarla kutlamalar devam etti. Ellerinde bayraklarla balkonlara çıkan vatandaşlar, çalan marşlar ve şarkılara uzun süre eşlik etti. Kimi vatandaşlar ise ışıklarını kapatıp açarak kutlamalara devam etti. Balkonlara çıkan 7'den 70'e vatandaşlar, unutulmaz anlar yaşadı. Motorize yunus ekipleri ise Atatürk Caddesi üzerinde saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okuyup, ardından motorlarıyla geçit yaptı.

BAŞKAN BÖCEK: SENEYE 23 NİSAN'DA HALAY ÇEKECEĞİZAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, saat 21.00'de itfaiye ekipleri ve Büyükşehir Belediye Bandosuyla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın ardından çalınan marşlara eşlik eden Başkan Böcek ve itfaiye erleri, Türk bayrağını dalgalandırdı. Koronavirüs nedeniyle bu sene bayram coşkusunun evde yaşandığını hatırlatan Muhittin Böcek, "Sözüm söz, seneye 23 Nisan'da caddelerimizde, sokaklarımızda halay çekeceğiz. Türkülerle inşallah bugünü kutlayacağız. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.DJ EŞLİĞİNDE MEŞALELERLE KUTLADILARKonyaaltı ilçesinde DJ Mehmet Çınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oturduğu sitedeki sakinlere '10. Yıl Marşı, 'İzmir Marşı', 'Hayat Bayram Olsa' ve 'Sev Kardeşim' parçalarını çaldı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise İstiklal Marşı okundu. Site sakinleri İstiklal Marşı'na hep bir ağızdan eşlik etti. İstiklal Marşı'nın ardından, Ayşe- Mehmet Ali Acar Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Damla Alınmış, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrağım' şiirini okudu. Şiirin ardından site sakinleri meşaleler yakarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı. Site sakinleri ve vatandaşlar, DJ Mehmet Çınar'ın çaldığı parçalar bitene kadar ellerindeki bayrakları salladı.İnanılmaz bir mutluluk ve coşku yaşadığını dile getiren DJ Mehmet Çınar, "Her milli bayramda elimden geldiğince destek veriyorum. Şu an coşkudan dolayı bir şey söyleyemiyorum. İnanılmaz bir coşku ve kitle vardı. İnsanlar ve çocuklar sokağa çıkamadı. Onların isteklerini yerine getirdik ve onlara mini bir konser verdik" dedi.GAZİLER DE BALKONLARDAAntalya'da yaşayan gaziler de bayram coşkusunu balkonlarda yaşadı. Halen Antalya Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı olan, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na üsteğmen rütbesiyle katılan Emekli Piyade Kıdemli Albay Zeynel Abidin Sezer de eşiyle birlikte Muratpaşa ilçesindeki evinin balkonunda bayramı kutladı. Balkonda eşiyle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Zeynel Abidin Sezer'e komşuları da eşlik etti. Meşaleler yakan komşular, balkonlardaki eğlenceyi ilerleyen dakikalarda sokağa taşıdı.'TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ EBEDİYEN YAŞATILACAKTIR'Yaşadığı bayram coşkusunu anlatan Sezer, "Şu anda balkonlar meydanlarımız. Bugün sadece 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı değildir. 23 Nisan ruhu aynı zamanda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ifadesi ve bunun 'Ya istiklal, ya ölüm' olarak haykırılmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ebediyen yaşatılacaktır. Göğsümüzde iman, kulaklarımızda ezan, gözlerimizde bayrak, bedenimizde vatan. Bu vatana sahip olundukça Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşatılacaktır" diye konuştu.'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE'

Leyla Sezer ise "Ne mutlu Türküm diyene. Çok duyguluyuz. Çok mutluyuz. Yasaklı, virüs nedeniyle engelli gibi olsa da hamdolsun tüm apartmanlarda balkonlarda komşularımızla birlikte kutluyoruz. Daha nice 100 yıllara diyorum" dedi.


- Antalya

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Macron'dan AB'ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker Haberler
Macron'dan AB'ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! 'Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?'
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,94'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,94'ten işlem görüyor
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz
Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kutsi Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Ali Koç Mesut Özil Ergin Ataman Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 23:54:21. #1.14#
title