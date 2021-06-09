Antalya'da 21 göçmen yakalandı
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Antalya'da 21 göçmen yakalandı

Antalya'da 21 göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 21 göçmen yakalandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 21 göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcı Mahallesi'ndeki bir ikamette yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirtilen adrese giden ekiplerce, Suriye uyruklu 21 kişi gözetim altına alındı.

Göçmenler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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