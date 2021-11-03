Antalya'da 2023 Hint düğünü yılı olacak

ANTALYA (DHA) - TURİZMCİ Bünyat Özpak, koronavirüs salgını öncesi 2019 yılında 20'si Antalya'da olmak üzere 30 Hint düğünü organizasyonundan milyonlarca Dolar gelir elde edildiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz şartlar bu şekilde devam ederse, 2023'ün 2019'daki gibi patlama yılı olmasını bekliyoruz" dedi.

Çin'den sonra 1 milyar 380 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 2'nci ülkesi Hindistan'da, her yıl binlerce düğün yurt dışında yapılıyor. Bütçesi 500 bin eurodan başlayan Hint düğünlerinde ailenin ekonomik gücüne göre, bu rakam 100 milyon eurolara çıkabiliyor. Düğün yapmak için Tayland, Endonezya gibi Güneydoğu Asya ile Avrupa ülkelerine giden Hindistanlılar, son 7 yılda yapılan tanıtımlarla Türkiye'yi tercih etmeye başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle turizm faaliyetlerindeki durgunluğun gelecek yıl sona ermesini düşündüklerini dile getiren Özpak, kongre ve etkinlik turizminde hareketliliğin 2022'de başlamasını beklediklerini söyledi. Gelecek yıl Hint düğünlerine ev sahipliği yapmayı planladıklarını ifade eden Özpak, "Grup organizasyonları çok hassas. Herhangi bir krizden en çabuk etkilenip, en uzun düzelme süresine sahip oluyorlar. 2022'de ve özellikle de 2023'te ciddi bir düzelme bekliyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar bu şekilde devam ederse, 2023'ün 2019 yılındaki gibi patlama senesi olmasını bekliyoruz" diye konuştu.