Antalya'da 2021 gıda denetimlerinde 7 milyon lirayı aşkın ceza uygulandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da 2021 gıda denetimlerinde 7 milyon lirayı aşkın ceza uygulandı

Antalya'da 2021 gıda denetimlerinde 7 milyon lirayı aşkın ceza uygulandı
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşması kapsamında bu yıl yapılan denetimlerde mevzuata uymayanlara 7 milyon liranın üzerinde ceza kesildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşması kapsamında bu yıl yapılan denetimlerde mevzuata uymayanlara 7 milyon liranın üzerinde ceza kesildi.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarladan sofraya kadarki bütün aşamalarda gıda denetimleri gerçekleştiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, 2019 yılında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki değişiklikle gıdada taklit ve tağşiş yapanlarla daha etkin mücadele başlatıldığını söyledi.

Tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması için çalıştıklarını anlatan Karaca, "Tarlada hasat öncesinde yaş sebze ve meyvelerde pestisit denetimlerimiz var. Yine kullanılan kimyasallar mevzuata uygun olarak kullanılmış mı takip ediyoruz. Ürünler işlendikten veya işlenmeden tüketicilere ulaştırılması aşamasında toplu tüketim yerlerinde, marketlerde, otellerde, depolarda ve birçok noktada denetimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Numune aldıkları ürünlerin laboratuvar ortamında titizlikle incelendiğinin altını çizen Karaca, şunları dile getirdi:

"2021 yılında 53 bin denetim gerçekleştirdik, bu denetimlerde 11 bin numune aldık. Numune sonuçlarına göre Antalya'da 7 milyon liranın üzerine ceza kestik. Cezalar daha önce çok caydırıcı değildi, firma ve üreticiler taklit ve tağşişi sürdürmeye devam ediyordu. Buna karşılık yeni kanunla cezalar ağırlaştırıldı ve daha caydırıcı hale getirildi. Taklit, tağşiş veya mevzuata uymayanlara ilk denetimde 50 ile 500 bin lira arasında ceza, ikinci kez tekrarlamada bu ceza iki katına çıkıyor. Üçüncü kez yapılması durumunda ise hapis cezası ile karşı karşıya kalacaklar."

Tarla ve serada hormonlu üretime rastlanmadı

Karaca, tarla veya seradaki ürün denetimlerinde hormona rastlamadıklarını kaydetti.

Yapılan denetimlerde bir firmaya yüklü miktarda ceza kesildiğini belirten Karaca, "Bu yıl bir işletmeye 500 bin lira ceza kestik. Keçi sütüne inek sütü karıştırılması söz konusuydu. Cezaların ağırlaştırılmasıyla taklit ve tağşişler ciddi oranda azaldı." diye konuştu.

Antalya'da sel suları köprüleri aştı, iki mahalleye ulaşım kapatıldı

Antalya'da sel suları köprüleri aştı, iki mahalleye ulaşım kapatıldı

 Antalya'da şiddetli fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi, uyarılar çok ciddi: Beklenen hadiseler sıradan değil

Antalya'da şiddetli fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi, uyarılar çok ciddi: Beklenen hadiseler sıradan değil

 'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda

'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title