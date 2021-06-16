Antalya'da 2020 yılında 4 bin 853 yuvadan 204 bin 591 yavru caretta denizle buluşturuldu

- Antalya'da 2020 yılında 4 bin 853 yuvadan 204 bin 591 yavru caretta denizle buluşturuldu Tarım ve Orman Bakanlığı 6o'ıncı Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2020 yılında yürütülen koruma çalışmaları ile Antalya'da 4 bin 853 yuvadan 204 bin 591 yavru caretta carettanın denizle...

- Antalya'da 2020 yılında 4 bin 853 yuvadan 204 bin 591 yavru caretta denizle buluşturuldu

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanlığı 6o'ıncı Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2020 yılında yürütülen koruma çalışmaları ile Antalya'da 4 bin 853 yuvadan 204 bin 591 yavru caretta carettanın denizle buluşturulduğu bildirildi.

16 Haziran "Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü" sebebiyle yapılan açıklamada 6. Bölge Müdürlüğü olarak 2018 yılından bu yana her yıl 16 Haziran tarihinde "İlk Yuva" sloganıyla öğrenciler, yerel halk, işletmeciler, gönüllüler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlamalar ve farkındalık etkinlikleri yapıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca ülke genelinde deniz kaplumbağaları koruma altına alındığı hatırlatılan açıklamada Türkiye genelinde genelge ile tespit edilmiş 20 yumurtlama kumsalı bulunduğu kaydedildi. Bu yumurtlama kumsallarından 9 tanesi Antalya İl sınırları içerisinde yer aldığı bilgisi paylaşılan açıklamada " Yumurtlama sezonunda yumurtlamak için kumsala çıkan deniz kaplumbağaları rahatsız edilmemeli, kumsallarda gece ateş yakılmamalı, gürültü yapılmamalı ve denizde gördüğümüz deniz kaplumbağaları beslenmemeli ve yavru kaplumbağalar ele alınmamalıdır." denildi.

2020 yılında yürütülen koruma çalışmaları ile Antalya genelinde ise 4 bin 853 yuvadan 204 bin 591 yavru caretta carettanın denizle buluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı