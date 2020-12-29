Antalya'da 2020 yılında 4 bin 400 uyuşturucu operasyonu yapıldı
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Antalya'da 2020 yılında 4 bin 400 uyuşturucu operasyonu yapıldı

29.12.2020 17:56 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:00
Antalya'da 2020 yılında 4 bin 400 uyuşturucu operasyonu yapıldı

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılında yapılan 4 bin 400 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 bin 318 kişiden 671'i tutuklandı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılında yapılan 4 bin 400 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 bin 318 kişiden 671'i tutuklandı. Operasyonlarda 478 kilo 671 gram ve 147 bin 252 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılında yapılan 4 bin 400 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 bin 318 kişiden 671'i tutuklandı. Operasyonlarda 478 kilo 671 gram ve 147 bin 252 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca ele geçirilen 230 adet hassas terazi, 23 adet tüfek, 255 adet fişek, 49 adet tabanca, 687 adet tabanca fişeği, uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 969 bin 913 TL ile bin 504 dolar ve bin 405 Euro'ya el konuldu.

İçişleri Bakanlığının Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası kapsamında "Uyuşturucu ile mücadelede toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılması" amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli alanında uzman personeller tarafından 2020 yılında 97 kamu kurum ve kuruluşundaki 4 bin 159 katılımcıya 'Narkorehber' eğitimi verildi.

Ayrıca "Uyuşturucu maddelerin etkileri ve zararları konusunda" toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılması için halkın yoğun olarak bulunduğu Cadde, Sokak, Meydan ve AVM'lere yönelik olarak hazırlanan "Narko Nokta Projesi" kapsamında, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi, Yat Limanı ve Konyaaltı Kent Meydanı ve AVM'ler" de stantlar açıldı. 2020 yılında 9 farklı yerde stant açılarak toplamda 2 bin 206 kişiye bilgilendirilme yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

Antalya'da 2020 yılında 4 bin 400 uyuşturucu operasyonu yapıldı
Antalya'da 2020 yılında 4 bin 400 uyuşturucu operasyonu yapıldı
Antalya'da 2020 yılında 4 bin 400 uyuşturucu operasyonu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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