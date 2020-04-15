SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Antalya'da 2020 Mart ayında 5 bin 323 konut satışı yapıldı - Ekonomi
Türkiye İstatistik Kurumu, Antalya, Ekonomi

Antalya'da 2020 Mart ayında 5 bin 323 konut satışı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere göre, Antalya'da konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 artışla 5 bin 323 olarak gerçekleşti.

15.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:47
Antalya'da 2020 Mart ayında 5 bin 323 konut satışı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere göre, Antalya'da konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 artışla 5 bin 323 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından konut satış istatistikleri yayımlandı. Türkiye genelinde konut satışı 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında artarak 108 bin 670 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 846, ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 409 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 7 bin 131 konut satışı ve yüzde 6,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller 7 konut ile Hakkari, 10 konut ile Ardahan ve 37 konut ile Bayburt oldu.

Antalya'da 2019 Mart ayında 5 bin 261 konut satılırken, 2020 Mart ayında yüzde 1,2'lik artışla 5 bin 323 konut satıldı. Bu dönemde Antalya, 5 bin 323 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4'ünü sırada yer aldı.

"Burdur'da artış"

Isparta'da 2019 Mart ayında 451 konut satılırken, 2020 Mart ayında yüzde 11,5 oranında azalma ile 399 konut satıldı.

Burdur'da 2019 Mart ayında 233 konut satılırken, 2020 Mart ayında yüzde 34,8 oranında artarak 314 konut satıldı.

"Antalya'da yabancılara 584 satış"

Türkiye yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 azalarak 3 bin 036 oldu. Bu dönemde yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı bin 513 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u 584 konut satışı ile Antalya, 165 konut satışı ile Ankara, 110 konut satışı ile Mersin ve 93 konut satışı ile Bursa izledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti Ekonomi
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF'den açıklama geldi Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF'den açıklama geldi
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı Ekonomi
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı
Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye biner TL'lik yardım yapılacak Ekonomi
Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye biner TL'lik yardım yapılacak
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Konut satışlarını korona da durduramadı! Ekonominin lokomotifinden güzel haber var Ekonomi
Konut satışlarını korona da durduramadı! Ekonominin lokomotifinden güzel haber var
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi...
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için...
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak
Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi...
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Haydar Baş Özgür Özel Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Kutsi Hadise Şeyma Subaşı Ekrem İmamoğlu
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Malcolm Thomas Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Antalya'da 2020 Mart ayında 5 bin 323 konut satışı yapıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 12:03:22. #1.15#
title