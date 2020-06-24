Antalya'da 2019 yılında 11 bin 370 kişi hayatını kaybetti
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Antalya'da 2019 yılında 11 bin 370 kişi hayatını kaybetti

TÜİK 2019 yılı ölüm istatistiklerine göre, Antalya'da geçtiğimiz sene ölenlerin sayısı 11 bin 370, Isparta'da 3 bin 151, Burdur'da ise 2 bin 130 olarak kaydedildi.

Antalya'da 2019 yılında 11 bin 370 kişi hayatını kaybetti
24.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:59

TÜİK 2019 yılı ölüm istatistiklerine göre, Antalya'da geçtiğimiz sene ölenlerin sayısı 11 bin 370, Isparta'da 3 bin 151, Burdur'da ise 2 bin 130 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ölüm sayısı 2018 yılında 426 bin 449 iken 2019 yılında 435 bin 941 kişi oldu. Ölenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Kaba ölüm hızı binde 5,3 oldu

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2018 yılında binde 5,2 iken 2019 yılında binde 5,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düştü.

Antalya'da da geçen yıl ölen kişi sayısı 11 bin 370 olurken, Isparta'da 3 bin 151 kişi hayatını kaybetti. Burdur'da ise geçen sene vefat eden kişi sayısı 2 bin 130 olarak kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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