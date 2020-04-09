Antalya'da 20 yaş altı engelliler sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu
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Antalya, Güncel

Antalya'da 20 yaş altı engelliler sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu

Antalya'da uzun süre kapalı alanda kalmaları ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde muhtemel olumsuzluklar meydana getirebilecek 20 yaşından küçük engellilerin sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına karar verildi.

09.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:24
Antalya'da 20 yaş altı engelliler sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu

Antalya'da uzun süre kapalı alanda kalmaları ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde muhtemel olumsuzluklar meydana getirebilecek 20 yaşından küçük engellilerin sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunulması ve yayılmasının engellenmesi amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı bildirildi.

Kentteki tüm akaryakıt ve LPG satış istasyonlarının hafta içi ve hafta sonlarında 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya, klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan iş yerleri için uygulanan hafta içi 09-00-18.00 saatleri arasında hizmet vermesi, hafta sonu ise kapalı olması uygulamasına tabi olmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, günlük yaşamın devamı için gerekli olan ve aciliyet arz eden teknik tamir, bakım, onarım hizmetlerinin verilebilmesi için bu hizmetleri veren iş yerlerinin daha önce kurulca belirlenen açılış-kapanış saatlerine uyarak telefonla gelecek talepler üzerine servis araç ve elemanlarını teknik tamir, bakım, onarım hizmetinin verileceği yere göndermeleri suretiyle hizmet verebileceğine karar verildiği belirtildi.

Petshop niteliğindeki iş yerlerinin hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermesine, hafta sonu ise kapalı olmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, bu iş yerlerinin çalışanlarının, sadece içerideki hayvanların beslenmesi ve bakımı için dükkanlara girebileceği bildirildi.

Ebeveyn veya bakıcıları refakatinde çıkabilecekler

Açıklamada, salgın dolayısıyla sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altındaki çocuklar ve gençler arasında bulunan engelliler için yeni bir düzenlemeye gidildiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklar dikkate alınarak; otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına, il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesine, bu çerçevede sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına karar verilmiştir."

Açıklamada, 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilmeleri için sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına hükmedildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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