Antalya'da 20 yaş altı 3 şahsa 6 bin 692 TL ceza Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Antalya'da 20 yaş altı 3 şahsa 6 bin 692 TL ve sosyal mesafe kuralına uymayan 19 şahsa toplam 7 bin 448 TL cezai işlem uygulandı.

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Antalya'da 20 yaş altı 3 şahsa 6 bin 692 TL ve sosyal mesafe kuralına uymayan 19 şahsa toplam 7 bin 448 TL cezai işlem uygulandı.

Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması ve korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla, 15 Mayıs 2020 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-6)" yapıldı. Uygulamaya toplam bin 181 personel, 223 ekip, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 5 dedektör polis köpeği katıldı.

Şehir giriş çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 243 sabit uygulama noktası ve 434'ü süresiz kapalı işyeri olmak üzere toplam bin 326 işyeri kontrol edildi. Toplam 4 işyerine 7 bin 84 TL para cezası uygulandı.

181'i 20 yaş altı, 23'ü 65 yaş üstü olmak üzere toplam bin 223 şahıs sorgulandı. 20 yaş altı 3 şahsa 6 bin 692 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 19 şahsa toplam 7 bin 448 TL cezai işlem uygulandı. 127'si toplu taşıma, 95'i ticari taksi olmak üzere toplam bin 97 araç kontrol edildi. Toplam 23 araca 9 bin 120 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 227 park ve bahçe ile 69 mesire ve yürüyüş alanı kontrol edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA