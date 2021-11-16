Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

Şeref Hepağırkan'ın kullandığı 07 BFG 92 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda Norveç uyruklu Marleen Julta Caers'in yönetimindeki 07 MB 2622 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 07 MB 2622 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Norveç uyruklu Vanroy Felix Karel yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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