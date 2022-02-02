ANTALYA (İHA) - Antalya'da 2 metreyi bulan karla zorlu mücadele

Antalya'da kar nedeniyle yaylada kalan vatandaşlar kurtarıldı, hayvanlara yem temin edildi

ANTALYA Antalya Büyükşehir Belediyesi kentin yüksek rakımlı ilçelerinde karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Alanya'da yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, yolları kapanan ve hayvanlarına yem temininde sıkıntı yaşayan çobanların yardımına Büyükşehir ekipleri koştu. Gündoğmuş yaylalarında yer yer 2 metreyi bulan karda mahsur kalan çobanları kurtarmak için de yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Antalya'da kıyı kesimlerinde sağanak ve fırtına, yüksek rakımlı ilçelerde yoğun kar yağışı olarak kendini gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilçelerde kar yağışı nedeniyle yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek için geceli gündüzlü mesai harcıyor. Alanya'da Toros Dağları'nın yamaçlarında bulunan yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşların 10 günlük kar esaretine Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri son verdi.

"10 gündür kapalı olan yol açıldı"

Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Gödüre Yaylası, Öz Vadi Yaylası, Köprübaşı Yaylası, Kadıyakası Gömürgen Yaylası'nda bulunan ve yem sıkıntısı çeken çobanların imdadına koşarak, ağıllara giden yolları ulaşıma açtı. 10 gündür yollarının kapalı olmasından ötürü hayvanlarına yem getiremediklerini belirten çoban Mustafa Karagöz, "Yem sıkıntısı yaşamaya başlamıştık. Büyükşehir Belediyesi'ni aradık. Yolumuzu açtılar. Artık hayvanlarımıza ihtiyacı olan yemleri getirebileceğiz" dedi.

"Kar macerası esarete döndü"

Alanya'da kar keyfi yapmak için Büyükpınar Yaylası'na giden Mehmet ve Mevlüt Durdahanoğlu kardeşler yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kaldı. Büyükşehir Belediyesi'nden yardım isteyen Durdahanoğlu kardeşler ekiplerin çalışmasıyla sonucu güvenli bölgeye çıkarıldı. Mehmet Durdahanoğlu, "Bu yaşta yayla sevdamızın sıkıntısını yaşadık. Büyükşehir ekiplerinden yardım istedik, gelip bizi kurtardılar. Evimize dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Gündoğmuş'ta 2 metre kar"

Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş'un Pınar ve Gelesandıra yaylasında mahsur kalan çobanları kurtarmak için çalışma yapıyor. Yer yer 2 metreyi bulan karda zorlu bir mücadele yapan ekipler, çobanlara ve vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, "Kısa sürede yaylada mahsur kalan çobanlarımıza ve vatandaşlarımıza ulaşacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Muratpaşa, Kepez, Aksu hariç tüm ilçelerde Toroslar'ın tamamında geceli gündüzlü yoğun bir kar mücadelesi veriyoruz. Sorumluluğumuzda bulunan grup yollarını ulaşıma açık tutuyoruz" dedi.

"Akseki grup yolları açıldı"

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının olumsuz etkilediği ilçelerden biri de Akseki oldu. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akseki ilçesine bağlı Cevizli-Günyaka-Çınardibi-Gümüşdamla-Salihler ve Kuyucak mahalleleri grup yolunda karla mücadele çalışması yaparak yolları açtı. Ekipler geceli gündüzlü çalışma ile Akseki'deki 52 mahallenin yollarını açık tutuyor.

"Manavgat'ta kar mücadelesi"

Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ın yüksek rakımlı mahallelerinde de kar çalışması yaptı. Kardan kapanan Yaylaalan ve Sevinç mahalle yolları, iş makineleri ile temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı.