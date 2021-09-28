Antalya'da 2 kişiyi boğazından yaralayan sanığa 30 yıla kadar hapis istemi - Haberler
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Antalya'da 2 kişiyi boğazından yaralayan sanığa 30 yıla kadar hapis istemi

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da 2 kişiyi boğazından yaralayan sanığa 30 yıla kadar hapis istemi

Antalya'da "çöp atma" meselesi yüzünden tartıştığı iki kişiyi boğazından yaraladığı iddia edilen sanık hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da "çöp atma" meselesi yüzünden tartıştığı iki kişiyi boğazından yaraladığı iddia edilen sanık hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Muratpaşa ilçesindeki Lara plajında 27 Haziran'da, yere çöp attıkları iddiasıyla tartıştığı Atilla A. ve Özcan G'yi boğazlarından falçatayla yaraladığı öne sürülen sanık Bekir S. hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hazırlanan iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, arkadaş olan müşteki şüpheliler Atilla A. ve Özcan G'nin, Lara bölgesinde denize girdikten sonra sanık Bekir S. ile bulunduğu yerden geçerken çevreye çöp attıkları gerekçesiyle tartıştıkları belirtildi.

Tartışmanın bir müddet sonra kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın üzerinde taşıdığı falçatayı çıkararak Atilla A. ve Özcan G'nin boğazına doğru birkaç kez hamle yaptığı aktarılan iddianamede, "İkisinin de boğaz kısmını ayrı ayrı kesmek sureti ile yaraladı. Bunun üzerine müşteki şüpheli Atilla A. ve Özcan G. ise yerden temin ettikleri taş ve öteberiyi sanık Bekir S'ye atarak çenesinden basit tıbbi müdahale ile giderilir şekilde yaraladı." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca iddianamede, Atilla A. ve Özcan G'nin alınan kesin doktor raporuna göre, olay sebebiyle hayati tehlike geçirmedikleri ancak basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandıkları vurgulandı.

Dosyaya yansıyan raporlara göre, müştekilerin boğaz kısmında derin ve uzunca kesi oluştuğu belirtilen iddianamede, dolayısıyla öldürücü bölge olarak boğazın seçilmiş olması, darbenin sayısı, sanığın suç kaydı dikkate alındığında "kasten iki kez öldürmeye teşebbüs" suçundan sorumlu tutulması gerektiği aktarıldı.

Müşteki şüpheliler Atilla A. ve Özcan G'nin, sanık Bekir S'ye saldırısının meşru müdafaa sınırları kapsamında olduğu değerlendirilen iddianamede, sanığın 30 yıla kadar hapsi istendi.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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