Antalya'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 6 tutuklama Antalya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Antalya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince, 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Bu kapsamda olaya karıştıkları öne sürülen B.G, Ö.G, R.G, R.Ö, C.Ö. ve E.K, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kepez ilçesi Barış Mahallesi'nde 15 Temmuz'da, trafikte karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA