Antalya'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavga davasında 5 sanığa müebbet hapis

ANTALYA (AA) - Antalya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili yargılanan 9 sanıktan 5'ine müebbet hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sırrı Karadeniz, Mahmut Karadeniz, Erhan Karadeniz, Resul Önce, Cengiz Önce, Fatih Gündüz, Baver Gündüz, Özgür Gündüz ve Rahmi Gündüz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanıklar Sırrı Karadeniz, Mahmut Karadeniz, Erhan Karadeniz, Resul Önce, Cengiz Önce'nin "kasten insan öldürme" "öldürmeye teşebbüs" ve "silahla yaralama" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanıklar Fatih Gündüz, Baver Gündüz, Özgür Gündüz ve Rahmi Gündüz'ün ise "haksız tahrik altında kasten insan öldürmek", "öldürmeye teşebbüs", "silahla yaralama"dan cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklar Sırrı Karadeniz, Mahmut Karadeniz, Erhan Karadeniz, Resul Önce ve Cengiz Önce'nin avukatı Zülfükar Erden, mahkemeye kan izleri örneklerinin getirilmediğini belirterek, "DNA tespitlerini yapamadık. Olay yerinde suç aleti olarak değerlendirilen aletlerde kimlerin parmak izi var bunlar tespit edilmedi. Tüm bunlardan ben halen bu haliyle karar verilmesi durumunda eksik inceleme ile üst mahkemeden bozulacağını düşünüyorum. Suçlar da şahsileştirilmediği için müvekkillerimin hem öldürme hem de öldürmeye teşebbüs suçlarından beraatlerine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Kavgada hayatını kaybeden Vehbi Gündüz'ün babası Fethi Gündüz, olay günü kendilerine pusu kurulduğunu öne sürerek, "Bu bir plan, tuzaktır. Hainler ve katillere sesleniyorum, biz mağduruz. İki senedir benim diğer çocuklarım neden içeridedir." dedi.

Anne Sesigüzel Gündüz ise çocuklarının ekmeğinin, işlerinin peşinde insanlar olduğunu belirterek, "Çocuklarım suçsuzdur, bir suçları yoktur. Yalan söylüyorlar. Onlar İstanbul'dan geldiler, bunu herkes biliyor, buraya gönderdiler, 'çocukları öldürün' dediler. Söylediklerimizin hepsi doğrudur. Antalya'ya çocuklarım için geldiklerini herkes biliyor." diye konuştu.

Kavgada hayatını kaybeden Roni Karadeniz'in annesi Sabire Karadeniz ise "Benim oğlumu kasten öldürdüler. Onlar benim komşumdur. Aramızda iki sokak vardı, neden Antalya'ya kadar gitsinler." dedi.

"Kendimi savundum diye cezaevindeyim"

Sanıklardan Fatih Gündüz savunmasında, kavgada ölümden döndüğünü, ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldığını ifade ederek, "Roni'ye bu hamleyi yapmasaydım belki şu an burada olmazdım. Kendimi savunmasa mıydım? Kendimi savundum diye cezaevindeyim" ifadelerini kullandı.

Özgür Gündüz ise sadece kendilerini savunduklarını öne sürerek, "Kimseyi öldürme ya da yaralama gibi bir kastımız yoktur. Karşı taraf pusu kurup bizi öldürmek istedi. Biz zaten araçtan inmeden darbe aldık. Ölmemek için dışarı çıkmak zorunda kaldık. Kaçma fırsatımız olsa zaten kaçardık." beyanında bulundu.

Rahmi Gündüz ise suçsuz yere hapiste olduklarını savunarak adaletin yerini bulmasını beklediğini belirtti.

Diğer sanıklar da mağdur olduklarını öne sürerek tahliyelerini talep etti.

5 sanığa müebbet hapis cezası

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Sırrı Karadeniz, Mahmut Karadeniz, Erhan Karadeniz, Resul Önce ve Cengiz Önce'ye "kasten insan öldürme" suçundan müebbet hapis, cinayete teşebbüsten 11'er yıl ve 3 ayrı kasten yaralamadan 18'er ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, "kasten insan öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği Fatih Gündüz, Baver Gündüz, Özgür Gündüz ve Rahmi Gündüz' haksız tahrik altında olmaları ve duruşmalardaki halleri nedeniyle cezalarını 12'şer yıl 6 aya indirdi. Sanıklara cinayete teşebbüsten verilen 13'er yıl hapis cezaları da haksız tahrik ve duruşmalardaki halleri nedeniyle 5 yıl 5 aya düşürüldü.

Kepez ilçesi Barış Mahallesi'nde 15 Temmuz 2020'de, trafikte karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan kavgada Vehbi Gündüz ve Roni Karadeniz hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.