Antalya'da 2 kilo 160 gram kokain ele geçirildi
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Antalya'da 2 kilo 160 gram kokain ele geçirildi

Antalya'da 2 kilo 160 gram kokain ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'dan Antalya'ya piyasaya sürmek için kokain getiren 2 kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı.

İstanbul'dan Antalya'ya piyasaya sürmek için kokain getiren 2 kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı. Operasyonda, 2 kilo 160 gram kokain maddesi ele geçirilirken, 2 şahıstan biri tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla Antalya'da uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, İstanbul'dan Antalya'ya K.A. ve P.B. isimli şüpheli şahıslara ait bir araç ile aile süsü vererek uyuşturucu madde getirileceği ve bu uyuşturucu maddelerin Antalya'da torbacı şahıslara pazarlanacağı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, 1 Haziran Salı günü narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Antalya girişinde şüpheli şahıslara ait araç durduruldu ve araçta yapılan aramada, K.A. ve P.B. isimli şahısların aracın göğüs kısmına özel düzenek kurarak yapmış oldukları zula içerisinde daralı 2 bin 160 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler K.A. ve P.B., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçundan haklarında yapılan işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. K.A. tutuklanırken, P.B. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - ANTALYA

Antalya'da 2 kilo 160 gram kokain ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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