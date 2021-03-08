Antalya'da 2 katlı evde çıkan yangında hasar oluştu
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Antalya'da 2 katlı evde çıkan yangında hasar oluştu

08.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:53
Antalya'da 2 katlı evde çıkan yangında hasar oluştu

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Kınık Mahallesi Göçebeler Caddesi'nde K.A'nın (40) yaşadığı iki katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi Kalkan itfaiye ekibi, 3 arazöz ile yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Evin bir katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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