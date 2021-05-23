Antalya'da 2 daire alev alev yandı
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Antalya'da 2 daire alev alev yandı

Antalya'da 2 daire alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, 4 katlı binanın teras katındaki dairede çıkan yangın, yandaki daireye de sıçradı.

ANTALYA'da, 4 katlı binanın teras katındaki dairede çıkan yangın, yandaki daireye de sıçradı. Kısa sürede söndürülen yangında, 2 daire kullanılamaz hale geldi.

Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2236 Sokak'taki 4 katlı apartmanın teras katındaki dairede, öğle saatlerinde iddiaya göre elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Evde yaşayan kadının çığlık atması ile alt katta oturan kayınpederi Veysel Aydın, durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın, yandaki daireye de sıçradı. Gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın, kısa sürede söndürülürken iki daire kullanılmaz hale geldi.


Antalya'da 2 daire alev alev yandı
Antalya'da 2 daire alev alev yandı
Antalya'da 2 daire alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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