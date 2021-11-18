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Antalya'da 2 cep telefonunu çalan zanlılar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da 2 cep telefonunu çalan zanlılar tutuklandı

Antalya'da bir kişiye ait 2 adet cep telefonunu çalan şahıslar, yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir kişiye ait 2 adet cep telefonunu çalan şahıslar, yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaat eden N.E., Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesinde 2 adet cep telefonunun çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ve iş yerlerine ait görüntüleri inceleyen ekipler, olayı C.Y. ve A.Ç.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yakalanan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya'da 2 cep telefonunu çalan zanlılar tutuklandı

Antalya'da 2 cep telefonunu çalan zanlılar tutuklandı

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