2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi
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2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi

17.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:21

Antalya'da 3 ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik olarak 2 bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Antalya'da 3 ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik olarak 2 bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde belirlenen yaklaşık 200 adrese 2 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekipleri ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Satışa hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 200 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının olası polis baskınlarını tespit etmek için evleri ve bahçelerinin çeşitli yerlerine güvenlik kameraları yerleştirdiği, bazılarının ise evlerin giriş kapısına pitbull cinsi köpekler bağladıkları görüldü.

Operasyonda, 4 tabanca, 10 tüfek, 2 bıçak ile 186 fişek ele geçirildi.

"Çok titiz bir çalışmadır"

Vali Ersin Yazıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ve Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlediği toplantıda, operasyona ilişkin bilgi verdi.

Yazıcı, ekiplerin 3,5 aydır devam eden çalışmasının sonucu, sabaha karşı 318 ekiple gerçekleştirilen "Mavi Bayrak" operasyonunda 200 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Operasyonun devam ettiğini ve yeni gözaltılar olabileceğine dikkati çeken Yazıcı, "Antalya Emniyet Müdürlüğü Türkiye'de son yıllarda yapılan en büyük operasyonlardan birini gerçekleştirdi. Şüpheliler, kuvvetli delillerle satıcılık yaptıklarını ispatlayabileceğimiz, elimizdeki ciddi delillerle adliyeye çıkartacağımız bir gruptur. Turizmin başkentinde inşallah bundan sonra daha güvenli şekilde tüm misafirlerimizi ağırlayabileceğimizi söylemek isterim." diye konuştu.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bu illetten toplumumuzu, Antalyalı hemşehrilerimizi, kente gelecek olan yerli ve yabancı misafirlerimizi koruma amacındayız. Bunu da belli oranda başardık. Bundan sonrada tüm dünyaya bu manada güven vererek yolumuza devam edeceğiz. Narkotik Daire Başkanlığı, ülke genelindeki büyük organizasyonlara dahil oluyor. Çok titiz bir çalışmadır."

2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi
2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi
2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi
2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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