Antalya'da 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.
30.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:19
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, D-400 kara yolunda durdurdukları bir kamyonette arama yaptı.
Aramada, 44 varilde 2 bin 200 litre sahte içki ve fıçı kapakları ele geçirildi.
Araç şoförü U.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA