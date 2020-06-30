Antalya'da 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, D-400 kara yolunda durdurdukları bir kamyonette arama yaptı.

Aramada, 44 varilde 2 bin 200 litre sahte içki ve fıçı kapakları ele geçirildi.

Araç şoförü U.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA