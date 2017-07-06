Antalya'da 2 Aile Hekiminin Darp Edildiği İddiası

Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı Antalya Tabip Odası Şubesi (TTB) üyeleri, kentte 2 aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezinde hasta ve hasta yakınları tarafından darp edilmesini kınadı.



Antalya şubesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Uzman Doktor Ekin Saba, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki 11 No'lu Zehra Koz Aile Sağlığı Merkezinde görevli uzman doktor A.R. ve İ.M.C'nin darp edilmesini sağlık çalışanları olarak kınadıklarını söyledi.



"Şiddet" ve "sağlıkçı" sözcüklerinin yan yana gelmemesi gereken iki sözcük olduğunu anlatan Saba, "Maalesef şiddet ve sağlıkçılar sözü ülkemizde neredeyse her gün birlikte anılır oldu. Her saat başı bir sağlık çalışanı şiddet görüyor. Sadece bu hafta içinde Antalya, Bitlis, Çorum ve Şanlıurfa'da 7 meslektaşımız şiddete uğradı." dedi.



Saba, Antalya'da 11 No'lu Aile Sağlık Merkezinde görev yapan iki aile hekiminin muayene olmadan tetkik yaptırmak isteyen bir hasta tarafından görevi başında sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldığını anlattı.



Aile Sağlığı Merkezinde gerekli güvenlik önlemlerinin olmadığını belirten Saba, şiddete maruz kalan doktorun yine doktor meslektaşları tarafından korunmaya çalışıldığı vurguladı.



"Hukuk süreçte destek vereceğiz"



Antalya Tabip Odası Başkanı Adnan İş de şiddete uğrayan meslektaşlarına acil şifalar dileyerek, bundan sonraki hukuki süreçte kendilerine tam destek sağlayacaklarını belirtti.



Saldırıyı kınadıklarını ve saldırganların en kısa sürede hak ettikleri cezayı almasını istedikleri söyleyen İş, şiddetin önüne geçmek için hayata geçirilen "Beyaz Kod" uygulaması verilerine göre günde yaklaşık 30 sağlıkçı şiddete uğradığını anlattı.



Şiddete uğrayan 11 No'lu Zehra Koz Aile Sağlığı Merkezinde görevli uzman doktor A.R. ise iki kadının kendilerinde muayene olmadan uygunsuz rapor istediklerini ve rapor yazmadığı için de şiddete uğradığını söyledi.