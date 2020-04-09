Antalya'da 197 kişiye 196 bin TL korona yasağı cezası
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Antalya, Güncel

Antalya'da 197 kişiye 196 bin TL korona yasağı cezası

ANTALYA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile sosyal mesafe kurallarına uymayan toplam 197 kişiye, 196 bin 522 TL para cezası kesildi.

09.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:06
Antalya'da 197 kişiye 196 bin TL korona yasağı cezası

ANTALYA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile sosyal mesafe kurallarına uymayan toplam 197 kişiye, 196 bin 522 TL para cezası kesildi. Para cezası uygulananlar arasında trafiğe kapalı alanda alkol alıp dansöz oynatan, otomobil ile drift yaparak doğum günü kutlayan, kavga eden ve kumar oynarken yakalananlar da bulunuyor.

Antalya Valiliği'nden alınan bilgilere göre, Antalya'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı ile salgının yayılmasını önlemek için getirilen sosyal mesafe kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı.

2 BİN 888 KİŞİ İKAZ EDİLDİSokağa çıkma yasağı kapsamında emniyet güçleri tarafından bu süreçte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplam 2 bin 888 kişi ikaz edilerek evlerine gönderildi. Emniyet güçlerinin ikazlarına uymayanlara ise para cezası uygulandı. 65 yaş üstünde olan 41 kişiye idari işlem yapıldı. Bu kapsamda toplam 16 bin 62 TL para cezası uygulandı. Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altında ise 42 kişiye toplam 16 bin 888 TL para cezası kesildi.SOSYAL MESAFEYE UYMAYAN 114 KİŞİKoonavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uymayan 114 kişiye 163 bin 572 TL para cezası, 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplam 197 kişiye de 196 bin 522 TL para cezası verildi. Sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulananlar arasında trafiğe kapalı alanda alkol alıp dansöz oynatan, otomobil ile drift yaparak doğum günü kutlayan, kavga eden ve kumar oynarken yakalanan çok sayıda kişi de bulunuyor.VEFA GRUPLARI 5 BİN 318 KİŞİYE ULAŞTIKoronavirüsle mücadele sürecinde 115 ihbar hattına toplam 10 bin 729 talepte bulunuldu. Emniyet güçleri tarafından 180 ekip ve 415 personelden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince 5 bin 318 kişiye yardım edildi.1684 ARAÇ GERİ ÇEVRİLDİAntalya'ya şehir dışından gelen araçların giriş çıkış denetimlerinde, Gazipaşa'dan 957, Manavgat'tan 303, Kaş'tan 201, Elmalı'dan 12, Korkuteli'nden 196, Aksu'dan 493, Döşemealtı'ndan 684 olmak üzere toplam 2 bin 846 aracın girişine izin verildi. Aynı giriş noktalarındaki denetimlerde bugüne kadar toplam 1684 araç geri çevrildi. İl dışından gelerek, tebligat yapılarak kabul edilen kişi sayısı ise 3 bin 552 olarak açıklandı.49 BİN ARAÇ, 98 BİN KİŞİ KONTROL EDİLDİ

Şehirlerarası seyahat tedbirleri kapsamında 43 bin 374 özel araç ve 78 bin 5 kişi şoför ve yolcular, 5 bin 728 adet ticari araç ve toplam 14 bin 83 kişi şoför ve yolcunun kontrolü gerçekleştirildi. Toplamda 49 bin 102 araç ve 92 bin 88 kişinin kontrolü yapıldı.


Kaynak: DHA

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