Antalya'da 19 Mayıs'a sosyal mesafeli fener alayı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da 19 Mayıs'a sosyal mesafeli fener alayı

Antalya'da 19 Mayıs'a sosyal mesafeli fener alayı Dünyaca ünlü Konyaaltı varyantında başlayan mobil fener alayına vatandaşlar balkonlardan destek verdi Her yıl bayramı alanlarda kutlayan Antalyalılar, bu yıl sadece kaldırımlardan kutlayabildi Antalyalılar 19 Mayıs'ı olay yeri şeridinin...

Antalya'da 19 Mayıs'a sosyal mesafeli fener alayı
19.05.2020 23:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:08

Antalya'da 19 Mayıs'a sosyal mesafeli fener alayı

Dünyaca ünlü Konyaaltı varyantında başlayan mobil fener alayına vatandaşlar balkonlardan destek verdi

Her yıl bayramı alanlarda kutlayan Antalyalılar, bu yıl sadece kaldırımlardan kutlayabildi

Antalyalılar 19 Mayıs'ı olay yeri şeridinin ardından kutladı

Antalya'da sadece yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı fener alayı düzenlendi

ANTALYA - Antalya'da her 29 Ekim ve 19 Mayıs'ta on binlerce vatandaşın katılımıyla kutlanan Fener Alayı, bu yıl korona virüs nedeniyle sadece yerel yönetim temsilcilerinin ve sporcuların katıldığı araç geçişiyle kutlandı. Tedbirler nedeniyle bu yıl alanları dolduramayan vatandaşlardan bazıları balkonlarından ve pencerelerinden bayraklarla kutlamaya eşlik ederken, bazıları ise olay yeri şeridinin çekildiği kaldırımlardan maskelerini takıp, ellerine aldığı bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl pandemi nedeniyle evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Konyaaltı Varyant'ta fener alayı düzenledi. 2012 yılından bu yana geleneksel olarak binlerce vatandaşın katılımıyla kutlanan alay, bu yıl korona virüs nedeniyle sadece araçlardan oluştu.

Konvoya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek ve Cavit Arı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, partililer, sporcular ve belediye görevlileri katıldı. Konvoya vatandaşlar ve sivil araçlar katılamadı. Saat 20.30'da varyanttan başlayan konvoy, Cumhuriyet Meydanı'na doğru devam etti. Başkan Böcek üstü açık araca çıkarak bayrakla vatandaşları selamladı. Böcek'in önünde yer alan sporcular ise, ellerindeki meşaleler ile tempolu şekilde yürüdü. Konvoya katılamayan bazı vatandaşlar evlerinden balkon ve pencerelere çıkarak kutlamaya destek verirken, bazı vatandaşlar ise yol kenarlarında bayrak tutarak destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda da tören düzenlendi. Programa katılanlar meydan da sosyal mesafelerini koruyarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Aynı zamanda günün anlam ve önemine ilişkin şarkıların eşliğinde, meydanda bulunan fıskiyede Türk bayrağı ve Atatürk'ün silueti gösterildi.Törende konuşmasını gerçekleştiren Böcek, vatandaşlara, 'Mustafa Kemal'in askerleri' diyerek seslendi.

"Gençleri umutsuzluğa götürmesin"

Pandemi olmasaydı on binlerce vatandaşla birlikte yürüyeceklerini dile getiren Böcek, "Bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Bugün anlamlı bir gündeyiz. Bugün Cumhuriyet'in temellerinin örüldüğü 19 Mayıs'ın 101. Yılı. Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve önlerinde saygıyla eğiliyorum. Umut önemlidir. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu bayram, gençleri umutsuzluğa asla götürmesin" dedi.

"Bundan iyisi olamazdı"

Annesiyle birlikte meydana gelerek, kutlamaya destek veren Necat Alioğlu, "Pandemi sürecinde bundan daha iyi bir etkinlik olamazdı. Güzel geçit oldu. Bando ekipleri de çok güzeldi. Biz burada oturuyoruz, etkinliği duyunca geldik. Beraber toplandık. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Kaldırımlardan destek verdik" diye konuştu.

"Maskemizle, bayrağımızla alanda olmak istedik"

Geçen yıllardaki aynı coşkuyla meydanda olduklarını belirten Irmak Başaçık, "Evde olan kişilerin de aynı coşkuyla olduklarına eminim. Önemli olan meydanda bir arada olmak değil de bu ruhu her zaman taşıyabilmek ve her alanda gösterebilmek. Gönül isterdi ki hep beraber olalım ama bu sene böyle oldu. Umarım diğer sene omuz omuza kutlamalar yaparız. Biraz oradan, biraz buradan meydana girmeyi çalıştık ama insan ister istemez çekiniyor. Ama biz yine de maskemizle, bayrağımızla bu alanda olmak istedik. Sosyal mesafeyi koruyarak bayramı kutluyoruz"

"Meydana girmeyi çok istedik"

Bayramı buruk yaşadıklarını dile getiren Ferah Üstol ise, "Gönül isterdi ki meydanlarda hep beraber kutlayalım. Ama ülkemizde ve dünyamızda salgın var. Bizde bu sene buruk kutluyoruz. Meydana girmeyi çok istedik ama engellerimiz var. O yüzden bu şekilde kaldırımdan kutlamayı tercih ettik" diye konuştu.

Konvoy, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın ardından, Işıklar Caddesi, Sampi Kavşağı, Burhanettin Onat Caddesi, Mevlana Kavşağı, 100. Yıl bulvarı güzergahından devam ederek, Büyükşehir Hizmet Binası önünde son buldu.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu Haber
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Harun Tan Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Antalya'da 19 Mayıs'a sosyal mesafeli fener alayı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 23:08:21. #1.15#
title