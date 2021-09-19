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Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel
Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya protokolünün katılımıyla yapılan tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkan Yardımcısı Esat Tonguç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Esat Tonguç, Gaziler Günü'nün bir milletin varlığını, kimliğini ve bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı gün olduğunu ifade etti.

Günün anlam ve öneminin iyi algılanması, anlaşılması ve genç nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Tonguç, şöyle devam etti:

"Bugün vatan sevgisinin sembolü, 'parola vatan, işareti namus' diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri ve halkımızla birlikte gururla kutlanıp, yaşatılan Gaziler Günü'dür. Cennet vatanımızın her bir karışında şehitlerimizin ve gazilerimizin kanı vardır. Vatan dediğimiz bu toprak parçasının nasıl ve hangi bedeller ödenerek, kimlerle mücadele edilerek elde edildiğini gençlerimize, unutanlara ve unutturmak isteyenlere anlatıp göstermeliyiz. Çünkü laik, sosyal, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini korumak ve sonsuza dek yaşatmak her bir vatandaşımızın asli görevidir."

Tonguç, Gaziler Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, şehit ve gazileri saygıyla andığını belirtti.

Meydandaki etkinliğin ardından Vali Yazıcı, beraberindeki heyetle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret ederek, gazilerle sohbet etti.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri
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