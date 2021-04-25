Antalya'da 163 adet yeni simit tezgahı bayram sonrası esnafa dağıtılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki simit tezgahlarını yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki simit tezgahlarını yeniliyor. Simitçi esnafının daha hijyenik ve modern bir ortamda satış yapabilmeleri için kent estetiğine uygun yeni nesil simit tezgahları üretiliyor. Tezgahlar bayram sonrası esnafa dağıtılacak.

Antalya merkezindeki zaman içinde eskiyen simit tezgahları, yenileniyor. Türkiye'nin vazgeçilmez sokak lezzetlerinden biri olan simit, Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalyalılara artık daha hijyen koşullarda ve şık tezgahlarda sunulacak. Yeni simit tezgahlarının projesi ve imalatı Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş tarafından yapılıyor.

"163 adet yeni nesil tezgah"

EKDAĞ'a bağlı Boğaçayı atölyelerinde yeni nesil simit tezgahlarının üretim ve montaj işlemi devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin merkez ilçelerinde simit artık daha modern ve hijyenik yeni nesil simit tezgahlarından satışa sunulacak. Üretimi süren 163 adet simit tezgahı Ramazan Bayramı sonrası esnafa teslim edilecek.

"Hijyenik ortamda satış yapılacak"

Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Sosyal Tesisler Müdürü Hakan Yurttaş, yeni nesil simit tezgahlarıyla simitçi esnafının daha sağlıklı şartlarda satış yapılabileceğini, vatandaşların gönül rahatlığıyla simit tüketebileceğini ifade etti. Yurttaş, "EKDAĞ tarafından projesi ve imalatı yapılan simit tezgahları kent estetiğine uygun şekilde tasarlandı. Yeni nesil simit araçları ürünlerin hem tazeliğini koruyacak hem de güneş ve yağmur gibi dış etkenlerden koruyacak. Kentin farklı noktalarında simit satışı yapan esnaflara Ramazan Bayramı sonrasında yeni ve modern araçları teslim etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı