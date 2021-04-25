Antalya'da 163 adet yeni simit tezgahı bayram sonrası esnafa dağıtılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da 163 adet yeni simit tezgahı bayram sonrası esnafa dağıtılacak

Antalya'da 163 adet yeni simit tezgahı bayram sonrası esnafa dağıtılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki simit tezgahlarını yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki simit tezgahlarını yeniliyor. Simitçi esnafının daha hijyenik ve modern bir ortamda satış yapabilmeleri için kent estetiğine uygun yeni nesil simit tezgahları üretiliyor. Tezgahlar bayram sonrası esnafa dağıtılacak.

Antalya merkezindeki zaman içinde eskiyen simit tezgahları, yenileniyor. Türkiye'nin vazgeçilmez sokak lezzetlerinden biri olan simit, Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalyalılara artık daha hijyen koşullarda ve şık tezgahlarda sunulacak. Yeni simit tezgahlarının projesi ve imalatı Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş tarafından yapılıyor.

"163 adet yeni nesil tezgah"

EKDAĞ'a bağlı Boğaçayı atölyelerinde yeni nesil simit tezgahlarının üretim ve montaj işlemi devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin merkez ilçelerinde simit artık daha modern ve hijyenik yeni nesil simit tezgahlarından satışa sunulacak. Üretimi süren 163 adet simit tezgahı Ramazan Bayramı sonrası esnafa teslim edilecek.

"Hijyenik ortamda satış yapılacak"

Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Sosyal Tesisler Müdürü Hakan Yurttaş, yeni nesil simit tezgahlarıyla simitçi esnafının daha sağlıklı şartlarda satış yapılabileceğini, vatandaşların gönül rahatlığıyla simit tüketebileceğini ifade etti. Yurttaş, "EKDAĞ tarafından projesi ve imalatı yapılan simit tezgahları kent estetiğine uygun şekilde tasarlandı. Yeni nesil simit araçları ürünlerin hem tazeliğini koruyacak hem de güneş ve yağmur gibi dış etkenlerden koruyacak. Kentin farklı noktalarında simit satışı yapan esnaflara Ramazan Bayramı sonrasında yeni ve modern araçları teslim etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'da 163 adet yeni simit tezgahı bayram sonrası esnafa dağıtılacak
Antalya'da 163 adet yeni simit tezgahı bayram sonrası esnafa dağıtılacak
Antalya'da 163 adet yeni simit tezgahı bayram sonrası esnafa dağıtılacak
Antalya'da 163 adet yeni simit tezgahı bayram sonrası esnafa dağıtılacak
Antalya'da 163 adet yeni simit tezgahı bayram sonrası esnafa dağıtılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaşı ilerliyor ama bedeni hep çocuk kalıyor
Yaşı ilerliyor ama bedeni hep çocuk kalıyor
Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem
Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem
Sokak ortasında yanındaki kadını döven adamı uyardı, hastanelik oldu
Sokak ortasında yanındaki kadını döven adamı uyardı, hastanelik oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Burak Sergen Yılmaz Erdoğan
Spor Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da 163 adet yeni simit tezgahı bayram sonrası esnafa dağıtılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 12:45:10. #1.15#

title