Antalya'da 16 hırsızlık suçundan aranan zanlı tutuklandı Antalya'da 16 hırsızlık suçundan hakkında arama kaydı bulunan zanlı tutuklandı.

Antalya'da 16 hırsızlık suçundan hakkında arama kaydı bulunan zanlı tutuklandı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuk Mahallesi'nde Yat Limanı Antik Tiyatro bölgesinde yaşanan kavga ve darp olayının taraflarına müdahale etti.

Ekipler, kavgaya karışan kişilerden E.E'nin ilçedeki park, plaj ve evlerden 16 ayrı hırsızlık olayının faili olduğunu tespit etti. Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA