Antalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi
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Antalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi

Antalya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisi
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Antalya'da Kepez Belediyesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla resim ve heykel sergisi düzenlenecek.

Antalya'da Kepez Belediyesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla resim ve heykel sergisi düzenlenecek.

15 Temmuz'a özel düzenlenen sergiye, DokumaPark'ta bulunan Antalya Şehitler Müzesi ev sahipliği yapacak.

Sergide geçmiş yıllarda Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen "15 Temmuz Ruhu Resim ve Heykel Yarışması"nda ödüle layık görülen eserler sergilenecek.

Türkiye'nin dört bir yanından resim ve heykel sanatçıları ile şehit ailelerinin katılacağı açılışta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni de düzenlenecek.

Saat 18.00'da yapılacak açılışın ardından Antalya Şehitler Müzesi ziyaret edilecek.

Antalya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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