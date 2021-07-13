Antalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
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Antalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi

Antalya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Antalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Antalya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Antalya Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğiyle Konyaaltı sahil şeridinde düzenlenen tura, aralarında sporcuların da bulunduğu yaklaşık 150 bisikletli katıldı.

Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin'in çaldığı düdükle başlayan turda katılımcılar, sahildeki bisiklet yolunda pedal çevirdi. Yaklaşık 15 kilometrelik parkuru tamamlayarak başlangıç noktasına dönen bisikletliler turu bitirdi.

Renkli görüntülere sahne olan bisiklet turunu, sahildeki vatandaşlar ve turistler ilgiyle izledi.

Sezgin, katılımcıların "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nü kutladı ve turda yer aldıkları için teşekkür etti.

Antalya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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