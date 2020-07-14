Antalya'da, 15 Temmuz'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak
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Antalya'da, 15 Temmuz'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesinin resmi plakalı toplu taşıma araçları ve tramvay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Antalya'da, 15 Temmuz'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak
14.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 14.07.2020 23:35

Antalya Büyükşehir Belediyesinin resmi plakalı toplu taşıma araçları ve tramvay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşların toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.

Buna göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Çarşamba günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Kaynak: AA

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