Antalya'da 15 milyon TL değerinde otomobil dolandırıcılığı iddiası
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Antalya'da 15 milyon TL değerinde otomobil dolandırıcılığı iddiası

Antalya'da iki galericinin senet ve karşılıklı güvene dayalı olarak 30 galericiyi yaklaşık 15 milyon TL dolandırdığı ileri sürüldü.

Antalya'da 15 milyon TL değerinde otomobil dolandırıcılığı iddiası
19.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:38

Antalya'da iki galericinin senet ve karşılıklı güvene dayalı olarak 30 galericiyi yaklaşık 15 milyon TL dolandırdığı ileri sürüldü. Dolandırıldıklarını iddia eden Ali Abay, "Bu olay ikinci bir 'Tosun' hikayesi oldu. 1 buçuk yılda herkesi 15 milyon TL değerinde dolandırdılar" dedi.

Antalya'da galericilik yapanlar, iddiaya göre H.E. ve K.Ö. ile senet ve karşılıklı güvene dayalı otomobil alım satımı gerçekleştirdi. Bugüne kadar ödemelerde bir sorun yaşanmadığı için, H.Ö ve K.Ö, araç aldıkları kişiler üzerinde güven sağladı. Bu güvene dayalı olarak iki ortak, kent merkezi ve ilçelerde bir çok araç alım satımı gerçekleştirdi. Borcunun büyük çoğunluğunu ödeyen iki ortak, bazı galericilere 400 bin ile 900 bin TL arasında değişen ödemeleri kaldı. Alacaklı olan galericiler, cep telefonundan ulaşamadıkları iki ortağın Kepez ilçesindeki iş yerine geldi. Kapıların kapalı, içerinin bomboş olduğunu gören galericiler büyük şok yaşadı. İş yerinin alelacele taşındığını anlayan galericiler, H.E. ve K.Ö.'ye bir şekilde ulaşamadı. Paralarını alamayacaklarını düşünen galericiler polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Antalya'da ikinci tosuncuk vakasının yaşandığını söyleyen galericiler, iki ortağın yakalanmasını istedi.

H.E. ve K.Ö. ile yaklaşık 15 ay önce tanıştıklarını ifade eden Ali Abay (59), iki şüpheliyle aralarında sürekli araç alım-satımı olduğunu söyledi. Oğlunun da galericilik işiyle uğraştığını söyleyen Abay, şüphelilerin hem oğlunu, hem de kendisini dolandırdığını iddia etti. Abay, "Bana 465 bin TL, oğluma da 950 bin TL borçları var. Birçok galerici arkadaşımızı da dolandırdılar. İki şüpheliye 15 ayda 35 adet araç sattım. En son alışverişimizde ise 6 adet araç sattım. Oğlum da kendilerine 13 adet araç sattı. Benim bildiğim kadarıyla bu iki şüphelinin galericilere toplamda yaklaşık 15 milyon TL borçları var" dedi.

"İkinci bir 'Tosun' hikayesi oldu"

Paralarını geri alabilmek için şüphelilerden şikayetçi olduklarını anlatan galerici Abay, "Aynı zamanda bu şüpheliler benim güvenlik görevlimi de gasp etti. Güvenliğim 65 yaş üstü. Onu evine bırakmak için arabaya aldıkları sırada, 'Amca paran verse sen bize ver. Biz sana sonra veririz' diyerek emekli maaşı olan 2 bin TL'sini cebinden zorla almışlar. Güvenliğim de bu olayı bize söyleyememiş, biz sonradan öğrendik. Biz yasal olarak hakkımızı arayacağız. Bu şüphelilerin yakalanmasını istiyoruz. Bu olay ikinci bir 'Tosun' hikayesi oldu. 1 buçuk yolda herkesi 15 milyon TL değerinde dolandırdılar" ifadelerini kullandı.

"Dolandırıldık"

Şüpheli H.E. ve K.Ö. ile çeşitli zamanlarda araç alım-satım alışverişi yaptıklarını söyleyen galerici Ferdi Yavuz (30) ise iki şüphelinin kendisinden veresiye yöntemiyle yaklaşık 400 bin TL değerinde 6 adet araç aldıklarını ve paralarını ödemeden kayıplara karıştıklarını ileri sürdü. Yavuz, "Hiçbir şekilde kendilerine ulaşamıyoruz. Telefonları kapalı, iş yerlerini de boşaltmışlar. Dolandırıldık. Güvendik, araç verdik. Satışlarımız vardı, alamadık" dedi. Yavuz, polis merkezine gittiklerini ve konuyu yetkili mercilere ilettiklerini kaydetti.

"Paralarımızı düzenli ödeyerek güven verdiler"

Galerici Mehmet Kardeşoğlu (26) da, şüpheliler kayıplara karışmadan önce sürekli kendilerine araç sattığını ve aralarında güven ilişkisinin bu şekilde oluştuğunu belirtti. Kardeşoğlu, "İlk önce paralarımızı düzenli şekilde ödeyerek bize güven verdiler. Ben bu şahıslara en son 7 adet araba sattım, ortalama 400 bin TL değerinde param gitti. Bir akşam dükkanlarına gitmiştim ve ikisine de ulaşamadım. Davacı ve şikayetçiyiz. Paralarımızı almak istiyoruz, mağduruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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