Antalya'da 13 yaşındaki gencin paten gösterisi ilgi çekti

Antalya'da, Sahil Yaşam Parkı'ndaki özel parkurda patenle kayan 13 yaşındaki Arda Çakır, yaptığı hareketlerle ilgi odağı oldu.

Antalya'da, Sahil Yaşam Parkı'ndaki özel parkurda patenle kayan 13 yaşındaki Arda Çakır, yaptığı hareketlerle ilgi odağı oldu.

Rampa atlayışı, slalom, slide gibi gösterilerle izleyenlerin beğenisini kazanan Çakır, zorlu engellere aldırmadan gerçekleştirdiği akrobatik atlayışlarla herkesin beğenisini topladı.

Ortaokul öğrencisi Çakır, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana spora ilgi duyduğunu söyledi.

Daha 8 yaşındayken patenle tanıştığını anlatan Çakır, "Ayrıca kayak ve hentbolle de ilgileniyorum. Bisiklet sürmeyi de çok seviyorum. Ama en çok paten yaptığım zaman mutlu oluyorum." dedi.

Çakır, hedefinin patenle otellerde şov yapmak istediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek