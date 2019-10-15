Antalya'da 13 bin çocuğa diş tedavisi

15.10.2019 15:20

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından bu yıl yaklaşık 13 bin çocuğun ücretsiz diş tedavisi yapıldı.

Merkezde, çocukların süt dişlerine kanal tedavisi, çürük oluşmasını engelleyici dolgu, çürük dişlere dolgu, diş çekimi ve diş minelerini güçlendirici flor uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Merkezdeki diş hekimleri aynı zamanda çocukları diş sağlığı konusunda da bilgilendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Birim Sorumlusu Doktor Filiz Hamzaoğlu, merkezin çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA