Antalya'da 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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Antalya'da 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan O.Ş'yi Okurcalar Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.

Yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak gibi çeşitli suçlardan 45 suç kaydı bulunan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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