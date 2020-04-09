Antalya'da 12'si kumar oynayan 20 kişiye "sosyal mesafe" cezası
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da 12'si kumar oynayan 20 kişiye "sosyal mesafe" cezası - Haberler
Jandarma, Antalya, Alanya, Güncel

Antalya'da 12'si kumar oynayan 20 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12'si kumar oynayan 20 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmekten para cezası kesildi.

09.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:20
Antalya'da 12'si kumar oynayan 20 kişiye

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12'si kumar oynayan 20 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmekten para cezası kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynandığı bildirilen Oba Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde kumar oynayan 12 kişi suçüstü yakalandı. Dairede yapılan aramada iskambil kağıdı, okey ıstakası ve taşları ile poker pulu ele geçirildi.

Zanlılara, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari ceza, kumar oynamaktan da bin 225 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince yapılan devriye sırasında, Gözüküçüklü Mahallesi'ndeki iş yerinde tedbirlere uyulmadığı belirlendi. Ekipler, 8 şüpheliye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari ceza kesti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Sosyal medya fenomeninden karantinada bikini şov! Beğeni rekoru kırdı
Sosyal medya fenomeninden karantinada bikini şov! Beğeni rekoru kırdı
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özlem Zengin Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Dilan Çıtak Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Bülent Uygun Radamel Falcao Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Polis Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Antalya'da 12'si kumar oynayan 20 kişiye "sosyal mesafe" cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 12:14:11. #1.15#
title