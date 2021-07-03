Antalya'da 118 litre sahte alkol ele geçirildi
Antalya'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 118 litre sahte alkol ele geçirildi.
Antalya'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 118 litre sahte alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi'nde bir evde sahte alkol yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin eve düzenlediği operasyonda, çeşitli miktarlarda sahte alkol ele geçildi.
Operasyonda şüpheli R.D. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam