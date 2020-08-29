Antalya'da 1153 litre sahte içki ele geçirildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin deposunda bin 153 litre sahte içki ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin deposunda bin 153 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Side Mahallesi'nde bir otelin deposunda sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, 654 litresi votka, 388 litresi rakı ve 111 litresi cin olmak üzere bin 153 litre sahte içki ele geçirildi.

İşletme sahibi H.U'ya, 111 bin 486 lira ceza kesildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından, cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA