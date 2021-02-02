Antalya'da 115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da 115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi

02.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:12
Antalya'da 115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından getirildiği tespit edilen uyuşturucuyu kentteki "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına teslim ettikleri ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kepez ilçesindeki 2 eve operasyon düzenledi. Evde narkotik dedektör köpeği "Bena"nın da katılımı ile yapılan aramada 115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerin, müşterilerinin ekonomik durumlarına göre uyuşturucu paketlerinin üzerine "Kırmızı, yeşil, siyah, beyaz" gibi renkli bantlar yapıştırdığı belirlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonun kentteki en büyük uyuşturucu operasyonlarından olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Özcan Deniz Merve Dizdar Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Mehmet Topal Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da 115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 12:32:09. #1.16#
title