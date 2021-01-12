Antalya'da 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
12.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:10
Antalya'nın Alanya ilçesinde üç ayrı suçtan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde üç ayrı suçtan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 3 ay hüküm giyen E.E'nin (47), Hacı Mehmetli Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, E.E'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt