Antalya'da 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Antalya'da 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

12.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:10
Antalya'da 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde üç ayrı suçtan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde üç ayrı suçtan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 3 ay hüküm giyen E.E'nin (47), Hacı Mehmetli Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, E.E'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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